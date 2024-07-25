Пэлас" договорился о покупке Исмаилы Сарра

"Кристал Пэлас" договорился о покупке вингера французского "Марселя" Исмаилы Сарра за 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов).

Сарр уже согласовал условия личного контракта с "Пэлас", и теперь Исмаиле остается пройти медобследование, чтобы оформить свое возвращение в Англию.



Сарр только прошлым летом покинул "Уотфорд", за который отыграл четыре сезона, забив 34 гола и отдав 22 результативные передачи в 131 матче.



В своем единственном французском сезоне 26-летний сенегалец забил пять голов в 35 матчах, а "Марсель" занял восьмое место в Лиге 1.



На "Селхерст Парк" Сарр будет призван заменить проданного в "Баварию" Майкла Олисе.