"Вест Хэм" сделал предложение по Дурану
"Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.
Предложение "Вест Хэма" по Дурану составило 30 миллионов фунтов плюс 18-летний полузащитник Льюис Орфорд.
Сам Дуран уже согласовал с "Вест Хэмом" личный контракт, и сейчас "молотобойцы" обсуждают с "Виллой" детали сделки, сообщает The Athletic.
Дуран забил восемь голов в 37 матчах за "Виллу" в прошлом сезоне, но использовался исключительно в качестве дублера Олли Уоткинса.
Ранее этим летом переговоры насчет Дурана вел "Челси", но затем "синие" охладели к 20-летнему игроку сборной Колумбии.
25.07.2024 21:00
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Только не в помойный Вест-Хэм. Игрок то перспективный. Лучше продайте Уоткинса в Челси, а его сделайте основным
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