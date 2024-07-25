"Вест Хэм" сделал предложение по Дурану

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

Предложение "Вест Хэма" по Дурану составило 30 миллионов фунтов плюс 18-летний полузащитник Льюис Орфорд.



Сам Дуран уже согласовал с "Вест Хэмом" личный контракт, и сейчас "молотобойцы" обсуждают с "Виллой" детали сделки, сообщает The Athletic.



Дуран забил восемь голов в 37 матчах за "Виллу" в прошлом сезоне, но использовался исключительно в качестве дублера Олли Уоткинса.



Ранее этим летом переговоры насчет Дурана вел "Челси", но затем "синие" охладели к 20-летнему игроку сборной Колумбии.