"Вест Хэм" сделал предложение по Дурану

Джон Дуран "Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

Предложение "Вест Хэма" по Дурану составило 30 миллионов фунтов плюс 18-летний полузащитник Льюис Орфорд.

Сам Дуран уже согласовал с "Вест Хэмом" личный контракт, и сейчас "молотобойцы" обсуждают с "Виллой" детали сделки, сообщает The Athletic.

Дуран забил восемь голов в 37 матчах за "Виллу" в прошлом сезоне, но использовался исключительно в качестве дублера Олли Уоткинса.

Ранее этим летом переговоры насчет Дурана вел "Челси", но затем "синие" охладели к 20-летнему игроку сборной Колумбии.


Метки Астон Вилла, Вест Хэм, Дуран

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2024 21:00

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  1. kellborn 25.07.2024 21:24 # kellborn
    Только не в помойный Вест-Хэм. Игрок то перспективный. Лучше продайте Уоткинса в Челси, а его сделайте основным

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