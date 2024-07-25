"Борнмут" согласовал покупку Хейсена

"Борнмут" согласовал приобретение центрального защитника "Ювентуса" Дина Хейсена.

По информации BBC, "Ювентус" согласился отпустить Хейсена в "Борнмут" за 12.6 млн. фунтов, но за счет бонусов положенная итальянскому клубу компенсация может вырасти до 15.2 млн. фунтов.



Теперь 19-летний защитник направляется в расположение "Борнмута", чтобы пройти медобследование и заключить контракт.



Хейсен родился в Голландии, которую представлял на международном уровне до U-19. Однако с пяти лет Дин живет в Испании, гражданство которой он получил ранее в этом году, в марте дебютировав за местную сборную U-21.



Хейсен провел в системе "Ювентуса" три года, дебютировав за первую команду в октябре. Вторую половину прошлого сезона Дин отыграл за "Рому" на правах аренды.



В услугах Хейсена также были заинтересованы "Штутгарт" и "Вольфсбург" из Бундеслиги, однако Дин решил, что хочет поработать с Андони Ираолой в "Борнмуте".