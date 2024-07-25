"Вест Хэм" согласовал покупку Мазрауи

"Вест Хэм" согласовал приобретение правого защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи.

Только на днях появилась информация, что "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к Мазрауи, и для обоих клубов Нуссаир является целью номер один по укреплению правого фланга обороны.



По информации Sky Sport Germany, "Вест Хэм" выигрывает эту борьбу, достигнув договоренности с "Баварией" насчет стоимости Мазрауи в размере 19.5 млн. евро (16.4 млн. фунтов), включая 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) в виде бонусов.



Мазрауи представляет "Баварию" после своего перехода из "Аякса" в 2022 году. В прошлом сезоне 26-летний марокканец отметился 15 появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги.