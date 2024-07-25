Владельцы "Челси" пригласили в "Страсбур" Лиама Росеньора

Бывший наставник "Халла" Лиам Росеньор был назначен на должность главного тренера французского "Страсбура", который принадлежит владельцам "Челси" из компании BlueCo.

Ранее в июле владельцы "Челси" решили изгнать легенду "Арсенала" Патрика Виейра, который поплатился на невыразительный сезон 2023/24, в котором "Страсбур" занял 13-е место в Лиге 1.



И сегодня было объявлено, что на место Виейра заступил Роcеньор, который в прошлом сезоне привел "Халл" к седьмому месту в Чемпионшипе, слегка не попав в плей-офф, в результате чего был уволен.



Росеньор тренировал "Халл" с ноября 2022. Лиам был среди номинантов на звание лучшего тренера Чемпионшипа в сезоне 2023/24.



40-летний англичанин также был довольно известным игроком, представляя "Брайтон", "Халл", "Ипсвич", "Рединг", "Торки Юнайтед", "Фулхэм" и "Бристоль Сити".