"Юнайтед" может обменять Ван-Биссаку на Думфриса

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Аарона Ван-Биссаки на защитника "Интера" Дензела Думфриса.

По информации The Athletic, Ван-Биссака уже отверг вариант с "Вест Хэмом" и предпочитает отправиться в "Интер" — этим летом или следующим, когда истекает его контракт с "Юнайтед".



Учитывая предпочтения 26-летнего Ван-Биссаки, "Юнайтед" через посредников начал переговоры с "Интером" насчет сделки, которая позволит "красным дьяволам" выменять Аарона на 28-летнего Думфриса.



Что касается упомянутого "Вест Хэма", то "молотобойцы", потерпев неудачу с Ван-Биссакой, сейчас находятся на пороге приобретения защитника "Баварии" Нуссаира Мазраузи, которого хотел и "Юнайтед".