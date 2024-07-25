"Юнайтед" может обменять Ван-Биссаку на Думфриса
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Аарона Ван-Биссаки на защитника "Интера" Дензела Думфриса.
По информации The Athletic, Ван-Биссака уже отверг вариант с "Вест Хэмом" и предпочитает отправиться в "Интер" — этим летом или следующим, когда истекает его контракт с "Юнайтед".
Учитывая предпочтения 26-летнего Ван-Биссаки, "Юнайтед" через посредников начал переговоры с "Интером" насчет сделки, которая позволит "красным дьяволам" выменять Аарона на 28-летнего Думфриса.
Что касается упомянутого "Вест Хэма", то "молотобойцы", потерпев неудачу с Ван-Биссакой, сейчас находятся на пороге приобретения защитника "Баварии" Нуссаира Мазраузи, которого хотел и "Юнайтед".
25.07.2024 17:00
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