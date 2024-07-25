Йорк призвал "Юнайтед" продать Магуайра в "Челси"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал свой клуб избавиться от защитника Харри Магуайра этим летом.

Этим летом "Юнайтед" может купить до трех центральных защитников, причем одним "красные дьяволы" уже обзавелись, пригласив 18-летнего Лени Йоро из "Лилля" за 59 миллионов фунтов.



Йорк приветствует это обновление состава в "Юнайтед" и считает, что 31-летний Магуайр мог бы пригодиться "Челси".



"Харри Магуайр может отсидеть заключительный год по своему контракту, зная, что в какой-то момент он сможет играть из-за травм, но "Юнайтед" нужно поступить беспощадно и избавиться от него".



"У них есть Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и, возможно, Лени Йоро, но Харри Магуайр в том положении, что ему не нужно никуда уходить, если он не хочет этого".



"Возможность избавиться от него осталась позади, потому что он так отчаянно хотел оказаться на Евро-2024, что был готов на все, лишь бы играть".



"То было время, чтобы отправить его куда-нибудь еще, чтобы он имел регулярную практику. Так что эта возможность осталась позади, и он все еще здесь".



"Думаю, нам в "Юнайтед" нужно освежить состав и пригласить новые лица, обеспечив движение вперед, в будущее, а не назад".



"Несмотря на вышесказанное, Магуайр показал, что он все еще способен играть на высочайшем уровне, и элитные клубы вроде "Челси", которые пытаются осуществить перестройку, могут использовать эту возможность и пригласить Магуайра".



"Он все еще способен играть на этом уровне, и новое начало может придать ему импульс, чтобы провести на этом высочайшем уровне еще год или два. Поэтому никогда не знаешь".



"Я сам играл до 36, поэтому я никогда не буду списывать кого-либо, кому слегка за 30. Он все еще на многое способен".



"Учитывая уход Тиаго Силвы из "Челси", там образовалась потребность в опытном игроке вроде Магуайра", — цитирует Йорка The Sun.