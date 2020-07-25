"Ливерпуль" расслаблен насчет отсутствия приобретений

Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет отсутствия приобретений в летнее трансферное окно.

Трансферное окно в Премьер-Лиге открылось 41 день назад, а "Ливерпуль" и "Фулхэм" — единственные в высшем английском дивизионе клубы, которые до сих пор не совершили ни одного постоянного приобретения.



В случае с "Ливерпулем" это выглядит особенно удивительно, учитывая назначение Арне Слота. Новый главный тренер "красных" пока не привел за собой никого из знакомых ему игроков, вопреки ожиданиям и слухам.



Однако The Athletic утверждает, что и Слот, и Майкл Эдвардс, который с недавних пор является исполнительным директором по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", расслаблены насчет этой ситуации.



Эдвардс предпочитает игнорировать внешний шум и хочет лучше изучить имеющийся состав, прежде чем будет принимать какие-либо решения насчет приглашения новичков.