"Ливерпуль" расслаблен насчет отсутствия приобретений
Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет отсутствия приобретений в летнее трансферное окно.
Трансферное окно в Премьер-Лиге открылось 41 день назад, а "Ливерпуль" и "Фулхэм" — единственные в высшем английском дивизионе клубы, которые до сих пор не совершили ни одного постоянного приобретения.
В случае с "Ливерпулем" это выглядит особенно удивительно, учитывая назначение Арне Слота. Новый главный тренер "красных" пока не привел за собой никого из знакомых ему игроков, вопреки ожиданиям и слухам.
Однако The Athletic утверждает, что и Слот, и Майкл Эдвардс, который с недавних пор является исполнительным директором по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", расслаблены насчет этой ситуации.
Эдвардс предпочитает игнорировать внешний шум и хочет лучше изучить имеющийся состав, прежде чем будет принимать какие-либо решения насчет приглашения новичков.
25.07.2024 15:00
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местные додики уже чемпионсво думают где праздновать, тогда как руководство подзалупной хуеты абсолютно пое6ать на середняк
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Спокойны как лёд.
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Скузня расслабили булки и готовы возвращаться в зону ЛЕ.
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