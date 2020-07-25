"Ливерпуль" расслаблен насчет отсутствия приобретений

Арне Слот Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет отсутствия приобретений в летнее трансферное окно.

Трансферное окно в Премьер-Лиге открылось 41 день назад, а "Ливерпуль" и "Фулхэм" — единственные в высшем английском дивизионе клубы, которые до сих пор не совершили ни одного постоянного приобретения.

В случае с "Ливерпулем" это выглядит особенно удивительно, учитывая назначение Арне Слота. Новый главный тренер "красных" пока не привел за собой никого из знакомых ему игроков, вопреки ожиданиям и слухам.

Однако The Athletic утверждает, что и Слот, и Майкл Эдвардс, который с недавних пор является исполнительным директором по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", расслаблены насчет этой ситуации.

Эдвардс предпочитает игнорировать внешний шум и хочет лучше изучить имеющийся состав, прежде чем будет принимать какие-либо решения насчет приглашения новичков.


Метки Ливерпуль, Слот, трансферы, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 469

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 25.07.2024 15:40 # quavo
    местные додики уже чемпионсво думают где праздновать, тогда как руководство подзалупной хуеты абсолютно пое6ать на середняк

    (ответить)

  2. andrey-afanasiev 25.07.2024 15:35 # andrey-afanasiev
    Спокойны как лёд.

    (ответить)

  3. moneycity 25.07.2024 15:21 # moneycity
    Скузня расслабили булки и готовы возвращаться в зону ЛЕ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: