МЮ не ставит перед Тен Хагом цель финишировать в топ-4

Руководство "Манчестер Юнайтед" не ставит перед главным тренером Эриком Тен Хагом цель непременно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в новом сезоне.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, что едва не стоило Тен Хагу работы. Клуб с "Олд Траффорд" вел переговоры с другими тренерами, но в итоге решил оставить Эрика.



Боссы "Юнайтед" ожидают, что команда Тен Хага значительно прибавит в новом сезоне, да и сам Эрик имеет амбиции, чтобы подняться как можно выше в Премьер-Лиге.



Однако на "Олд Траффорд" понимают, что не только команда, но и весь клуб находится в процессе перестройки, и на данном этапе важнее всего заложить прочный фундамент для будущих успехов.



Поэтому от Тен Хага не будут требовать во что бы то ни стало вернуть "Юнайтед" в Лигу Чемпионов — в приоритете руководства развитие команды, сообщает The Guardian.