МЮ составил шорт-лист из трех левых защитников

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех игроков по укреплению позиции левого защитника.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" не взял в турне по Соединенным Штатам Тирелла Маласиа, который полностью пропустил прошлый сезон из-за проблем с коленом.



Восстановление Маласиа затягивается, и медицинский штаб "Юнайтед" не знает, когда Тирелл сможет возобновить полноценные тренировки.



В то же время основной левый защитник "Юнайтед" Люк Шоу тоже склонен к травмам и до сих пор не приступил к предсезонной подготовке, продолжая отдыхать после выступления за сборную Англии на Евро-2024.



Поэтому "Юнайтед" собирается пригласить новичка на левый фланг обороны, и Daily Mirror утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находятся трое.



В шорт-лист "Юнайтед" вошли Давид Ганцко из "Фейеноорда", бывший защитник "Челси" Маркос Алонсо и Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас".



При этом Алонсо является свободным агентом после истечения своего контракта с "Барселоной", а Митчелл может быть доступен по сниженной цене, потому что от его соглашения остается один год.