Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Adidas.

Новая форма выполнена в темно-синем цвете, на котором нанесен повторяющийся круговой узор в виде буквы "M". Это является отсылкой к трехмерным монограммам, которые можно было часто увидеть на футболках "Юнайтед" 30 лет назад.

Новая форма также отдает дать уважения трем протекающим через Манчестер рекам: Ирк, Медлоу и Ирвелл. Это нашло отражение в трех полосках более светлого синего цвета на воротнике.

Венчает форму серебряный цвет, в которым исполнены эмблемы клуба и спонсоров.

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 227

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.07.2024 12:05 # alexomck
    Почти идеально, если бы не золотая, не к месту вставка внизу

    (ответить)

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