Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Adidas.
Новая форма выполнена в темно-синем цвете, на котором нанесен повторяющийся круговой узор в виде буквы "M". Это является отсылкой к трехмерным монограммам, которые можно было часто увидеть на футболках "Юнайтед" 30 лет назад.
Новая форма также отдает дать уважения трем протекающим через Манчестер рекам: Ирк, Медлоу и Ирвелл. Это нашло отражение в трех полосках более светлого синего цвета на воротнике.
Венчает форму серебряный цвет, в которым исполнены эмблемы клуба и спонсоров.
25.07.2024 12:00
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Почти идеально, если бы не золотая, не к месту вставка внизу
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