Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Adidas.

Новая форма выполнена в темно-синем цвете, на котором нанесен повторяющийся круговой узор в виде буквы "M". Это является отсылкой к трехмерным монограммам, которые можно было часто увидеть на футболках "Юнайтед" 30 лет назад.



Новая форма также отдает дать уважения трем протекающим через Манчестер рекам: Ирк, Медлоу и Ирвелл. Это нашло отражение в трех полосках более светлого синего цвета на воротнике.



Венчает форму серебряный цвет, в которым исполнены эмблемы клуба и спонсоров.







































