Артета намекнул, что Смит-Роу направляется на выход

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что полузащитник Эмиль Смит-Роу действительно находится на пороге ухода из клуба.

Утром в субботу "Арсенал" сыграл товарищеский матч против "Борнмута" в Лос-Анджелесе. Основное время закончилось вничью 1:1, но "канониры" взяли верх в серии пенальти (5:2).



Одновременно с этим появились слухи, что "Фулхэм" близок к согласованию компенсации за Смит-Роу в размере 35 миллионов фунтов.



Артета не стал рисковать Смит-Роу против "вишенок", а после матча дал понять, что 23-летний англичанин действительно вскоре будет продан.



"Да, за кулисами происходят некоторые вещи в данный момент. Мы решили, что будет лучше всего не использовать его в матче сегодня", — приводит слова Артеты Daily Mail.