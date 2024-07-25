Тоуни предпочитает перейти в "Тоттенхэм"

Нападающий Айвен Тоуни определился с наиболее предпочтительным клубом, но в то же время готов дождаться истечения своего контракта с "Брентфордом".

Как известно, контракт Тоуни по-прежнему истекает следующим летом, и "Брентфорд" предпочитает продать своего бомбардира уже сейчас, нежели лишиться его через год безо всякой компенсации.



Интерес к Тоуни сохраняют "Вест Хэм" и клубы из Саудовской Аравии, но сам Айвен надеется, что попытку его приобрести в это трансферное окно предпримет "Тоттенхэм", утверждает talkSPORT.



Если Тоуни не удастся осуществить задуманное, Айвен готов провести сезон 2024/25 в "Брентфорде". Затем 28-летний игрок сборной Англии станет свободным агентом и сможет самостоятельно решить свое будущее.



Тоуни выступает за "Брентфорд" с 2020 года. Айвен помог клубу закрепиться в Премьер-Лиге, и сейчас "пчелы" готовятся к своему четвертому подряд сезону в элите.