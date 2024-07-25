"Фулхэм" близок к согласованию стоимости Смит-Роу

"Фулхэм" близок к договоренности с "Арсеналом" о приобретении полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Ранее в июле "Арсенал" отклонил стартовые предложения "Фулхэма" и "Кристал Пэлас" по Смит-Роу.



"Фулхэм" не стал мириться с тем отказом, продолжив переговоры с "Арсеналом", и сейчас два клуба оказались на пороге компромисса.



The Athletic ожидает, что стороны сойдутся на 35 миллионах фунтов. Это стало бы рекордным приобретением "дачников" и рекордной продажей "канониров".



Затем 23-летнему англичанину еще нужно будет пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.



Смит-Роу является продуктом академии "Арсенала", а значит все деньги с его продажи будут учтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.



Добавим, с августа 2022 Смит-Роу отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.