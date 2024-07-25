"Фулхэм" близок к согласованию стоимости Смит-Роу

Эмиль Смит-Роу "Фулхэм" близок к договоренности с "Арсеналом" о приобретении полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Ранее в июле "Арсенал" отклонил стартовые предложения "Фулхэма" и "Кристал Пэлас" по Смит-Роу.

"Фулхэм" не стал мириться с тем отказом, продолжив переговоры с "Арсеналом", и сейчас два клуба оказались на пороге компромисса.

The Athletic ожидает, что стороны сойдутся на 35 миллионах фунтов. Это стало бы рекордным приобретением "дачников" и рекордной продажей "канониров".

Затем 23-летнему англичанину еще нужно будет пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.

Смит-Роу является продуктом академии "Арсенала", а значит все деньги с его продажи будут учтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.

Добавим, с августа 2022 Смит-Роу отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Смит-Роу, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 624

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruchinski 25.07.2024 10:07 # ruchinski
    топарик лютый. Такой же косяк ротеты как и продажа оилчестером Палмера.
    скриньте.

    (ответить)

  2. easports 25.07.2024 09:30 # easports
    Круто, осталось Нкетию и Нельсона слить и взять норм напа и вингера.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: