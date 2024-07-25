"Фулхэм" близок к согласованию стоимости Смит-Роу
"Фулхэм" близок к договоренности с "Арсеналом" о приобретении полузащитника Эмиля Смит-Роу.
Ранее в июле "Арсенал" отклонил стартовые предложения "Фулхэма" и "Кристал Пэлас" по Смит-Роу.
"Фулхэм" не стал мириться с тем отказом, продолжив переговоры с "Арсеналом", и сейчас два клуба оказались на пороге компромисса.
The Athletic ожидает, что стороны сойдутся на 35 миллионах фунтов. Это стало бы рекордным приобретением "дачников" и рекордной продажей "канониров".
Затем 23-летнему англичанину еще нужно будет пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.
Смит-Роу является продуктом академии "Арсенала", а значит все деньги с его продажи будут учтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.
Добавим, с августа 2022 Смит-Роу отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.
25.07.2024 09:00
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Последние комментарии:
топарик лютый. Такой же косяк ротеты как и продажа оилчестером Палмера.
скриньте.
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Круто, осталось Нкетию и Нельсона слить и взять норм напа и вингера.
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