Дуран надеется перейти в большой клуб

Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран выразил надежду, что ему удастся перейти в большой клуб этим летом.

Ранее этим летом переговоры о покупке Дурана вел "Челси". Также 20-летнего колумбийца сватают в "Вест Хэм".



Дуран польщен этими слухами и надеется, что они материализуются во "что-нибудь конкретное".



"Я отношусь к этому очень спокойно благодаря помощи моего агента и моего отца, мы потихоньку со всем разбираемся".



"Это очень важно для моей карьеры, что мое имя связывают с такими большими командами. Я рад, что есть эти слухи, и давайте надеяться, что случится что-нибудь конкретное", — цитирует Дурана The Athletic.