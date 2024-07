Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Мортега Юльманна. "Арсенал возобновит интерес к Виктору Дьекерешу. Два игрока сборной Англии выйдут на ринг друг против друга. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна. (Football Transfers)



"Юнайтед" хочет 20 миллионов фунтов за защитника Аарона Ван-Биссаку. (ESPN)



"Юнайтед" нужно сперва продать Ван-Биссаку, чтобы позволить себе защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи. (Manchester Evening News)



"Атлетико" "предельно уверен" в приобретении полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (TEAMtalk)



"Арсенал" попытается приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, когда продаст Эдди Нкетиа в "Марсель". (Football.London)



"Арсенал" готов выслушать предложения насчет Нкетиа, одним из претендентов на которого является "Марсель". (Daily Mirror)



"Арсенал" готов отпустить из клуба защитников Александра Зинченко и Якуба Кивера. (HITC)



"Ньюкасл" надеется купить защитника "Милана" Малика Тиава за 35 млн. фунтов. (The Times)



Защитник Сепп Ван ден Берг, вероятно, покинет "Ливерпуль" этим летом. Игрока хотят "Хоффенхайм" и "Майнц". (Sky Sport Germany)



"Реал Сосьедад" не контактировал с "Ливерпулем" насчет перехода вингера Такефусы Кубо в английский клуб. (Mundo Deportivo)



"Кристал Пэлас" пытается приобрести вингера "Марселя" Исмаилу Сарра. (Evening Standard)



"Фулхэм" сделает улучшенное предложение о покупке полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (Sky Sports)



"Лестер" и "Вест Хэм" сражаются за вингера "Арсенала" Риса Нелсона. (The Times)



Другое



"Юнайтед" проконсультируется со своими фанатами, прежде чем продавать права на переименование стадиона "Олд Траффорд". (ESPN)



Нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд сменил игровой номер на "девятку", которая ранее принадлежала Антони Мартиалю. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул в возрасте 42 лет сыграл за команду из 10-го английского дивизиона. (The Sun)



Между игроками сборной Англии Джудом Беллингемом и Декланом Райсом могут устроить благотворительный боксерский поединок. (The Sun)