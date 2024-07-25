"Вилла" продала Диаби в "Аль-Иттихад" за 50 млн. фунтов

"Астон Вилла" подтвердила продажу вингера Муссы Диаби в саудовский "Аль-Иттихад" за 50 миллионов фунтов.

Прошлым летом "Вилла" обновила свой трансферный рекорд, пригласив Диаби из немецкого "Байера" за 51.9 млн. фунтов.



С тех пор Диаби провел 54 матча за "Виллу" во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав девять результативных передач. 25-летний француз сыграл важную роль в выходе команды Унаи Эмери в Лигу Чемпионов.



Однако сыграть за "Виллу" в элитном европейском соревновании Диаби не суждено. Теперь Мусса будет выступать в саудовской лиге, зарабатывая 20 млн. фунтов в год по пятилетнему контракту.



Добавим, это уже вторая крупная потеря "Виллы" этим летом после полузащитника Дугласа Луиса, проданного в "Ювентус". В то же время Эмери привел в свою команду Яна Матсена, Самуэля Айлинг-Джуниора, Энцо Барренечеа, Амаду Онана, Джейдена Филогена и Льюиса Доббина.