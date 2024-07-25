"Юнайтед" ищет левого защитника

"Манчестер Юнайтед" активизировал поиски нового левого защитника после негативных прогнозов насчет Тирелла Маласиа.

Из-за проблем с коленом Маласиа целиком пропустил сезон 2023/24. Медицинский штаб "Юнайтед" надеялся, что этим летом Тирелл сможет приступить к полноценным тренировкам.



Однако накануне команда Эрика Тен Хага улетела в предсезонное турне по Соединенным Штатам, а Маласиа остался на базе в Каррингтоне, чтобы продолжить свою реабилитацию. Тирелл все еще далек от того, чтобы вернуться в общую группу.



Дефицит на позиции левого защитника ощущался в "Юнайтед" еще в прошлом сезоне, когда Люк Шоу подолгу лечился. "Красные дьяволы" даже были вынуждены арендовать Серхио Регилона летом 2023, вдобавок Виктор Линделеф и Софьян Амрабат успели поиграть на фланге обороны.



Учитывая затянувшееся отсутствие Маласиа и тот факт, что Шоу все еще отдыхает после Евро-2024, "Юнайтед" решил выйти на трансферный рынок для приобретения левого защитника, утверждает ESPN.



Пока "Юнайтед" не нашел нужного игрока, в предсезонных матчах Тен Хагу придется использовать слева в обороне 17-летнего Харри Амасса или 19-летнего Сэма Мюррея.