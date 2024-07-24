"Борнмут" сражается за Дина Хейсена

"Борнмут" сражается за защитника итальянского "Ювентуса" Дина Хейсена.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" хочет продать Хейсена как можно скорее, потому что нуждается в средствах для приобретения защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.



"Борнмут" значительно продвинулся в переговорах по Хейсену, а немецкий "Штутгарт" даже сделал предложение по 19-летнему голландцу, который с недавних пор выступает за молодежную сборную Испании U-21.



За последние дни интерес к Хейсену также проявили "Астон Вилла", "Вольфсбург" и "Монако", однако Романо ожидает, что Дин выберет свой новый клуб "очень скоро".