Брюйне принял решение остаться в "Сити" на сезон 2024/25

Кевин Де Брюйне На семейном совете полузащитник Кевин Де Брюйне принял решение остаться в "Манчестер Сити" на сезон 2024/25.

В прошлом месяце, перед Евро-2024, Де Брюйне неуверенно высказался насчет своего будущего, заявив, что в 33 года "ты должен быть открыт ко всему".

Саудовский "Аль-Иттихад" сохраняет интерес к Де Брюйне и манит бельгийского ветерана зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.

Однако после обсуждений со своей семьей Де Брюйне принял решение остаться в "Сити" на заключительный год по своему контракту, что и озвучил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на днях.

При этом Де Брюйне пока не знает, что он будет делать следующим летом, добавляет Daily Mirror.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 22:00

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