Брюйне принял решение остаться в "Сити" на сезон 2024/25

На семейном совете полузащитник Кевин Де Брюйне принял решение остаться в "Манчестер Сити" на сезон 2024/25.

В прошлом месяце, перед Евро-2024, Де Брюйне неуверенно высказался насчет своего будущего, заявив, что в 33 года "ты должен быть открыт ко всему".



Саудовский "Аль-Иттихад" сохраняет интерес к Де Брюйне и манит бельгийского ветерана зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.



Однако после обсуждений со своей семьей Де Брюйне принял решение остаться в "Сити" на заключительный год по своему контракту, что и озвучил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на днях.



При этом Де Брюйне пока не знает, что он будет делать следующим летом, добавляет Daily Mirror.