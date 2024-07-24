"Юнайтед" не взял Маласиа в предсезонное турне

"Манчестер Юнайтед" не взял защитника Тирелла Маласиа в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

В июле 2022 Маласиа стал первым приобретением Эрика Тен Хага на посту главного тренера "Юнайтед", однако из-за проблем с коленом Тирелл полностью пропустил свой второй английский сезон.



Ранее в июле стало известно, что Маласиа приступил к занятиям на траве на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, однако форма 24-летнего голландца по-прежнему оставляет желать лучшего.



В результате Маласиа не попал в число 29 игроков, которых Тен Хага увез с собой в Америку.



"Тирелл Маласиа продолжает свою реабилитацию после травмы под наблюдением медицинского штаба", — гласит заявление "красных дьяволов".



Также в Америку не полетел нападающий Джошуа Зиркзее, который еще не вернулся из отпуска. А вот другой летний новичок "Юнайтед" в лице Лени Йоро оказался на борту, как и помирившийся с Тен Хагом Джейдон Санчо.