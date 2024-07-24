"Челси" предложил 17 млн. фунтов за Йоргенсена
"Челси" сделал предложение в 17 миллионов фунтов плюс бонусы о покупке голкипера испанского "Вильярреала" Филипа Йоргенсена.
В преддверии нового сезона главный тренер "Челси" Энцо Мареска хочет обзавестись еще одним голкипером, который бы соответствовал его стилю игры и мог бы составить конкуренцию Роберту Санчесу.
На эту роль "Челси" определил 22-летнего Йоргенсена, и сейчас лондонский клуб ожидает ответа "Вильярреала" на выдвинутое предложение в размере 17 млн. фунтов плюс 1.7 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает Daily Mail.
При этом сам Йоргенсен уже дал свое согласие на переход в "Челси". Филипу было обещано, что у него будут реальные шансы стать первым номером команды Марески.
В прошлом сезоне Йоргенсен был первым номером "Вильярреала", сыграв 37 матчей во всех соревнованиях. Испанскому клубу не хватило чуть-чуть, чтобы попасть в еврокубки.
Йоргенсен также выступает за молодежную сборную Дании U-21, хотя на юношеском уровне также поиграл за Швецию.
24.07.2024 19:00
Просмотров: 181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенсы такие пенсы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий