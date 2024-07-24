Уайт задумывается о возвращении в сборную Англии
Защитник "Арсенала" Бен Уайт размышляет над возвращением в сборную Англии.
Несмотря на отличный прошлый сезон за "Арсенал", 26-летний Уайт не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. Гарет Саутгейт пояснил, что это было решение самого Бена.
Согласно слухам, Уайт отказался от выступления за национальную команду из-за случившегося во время ЧМ-2022 в Катаре конфликта со Стивом Холландом, правой рукой Саутгейта.
Однако сейчас Саутгейт и Холланд покинули сборную Англии, у которой будет новый тренерский штаб, и Daily Star утверждает, что Уайт уже задумывается о возобновлении международной карьеры.
Новый главный тренер англичан, кто бы им ни стал, одним из своих первых шагов должен будет обсудить доступность Уайта для сборной.
24.07.2024 18:00
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