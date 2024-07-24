Уайт задумывается о возвращении в сборную Англии

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт размышляет над возвращением в сборную Англии.

Несмотря на отличный прошлый сезон за "Арсенал", 26-летний Уайт не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. Гарет Саутгейт пояснил, что это было решение самого Бена.

Согласно слухам, Уайт отказался от выступления за национальную команду из-за случившегося во время ЧМ-2022 в Катаре конфликта со Стивом Холландом, правой рукой Саутгейта.

Однако сейчас Саутгейт и Холланд покинули сборную Англии, у которой будет новый тренерский штаб, и Daily Star утверждает, что Уайт уже задумывается о возобновлении международной карьеры.

Новый главный тренер англичан, кто бы им ни стал, одним из своих первых шагов должен будет обсудить доступность Уайта для сборной.


Метки Арсенал, сборная Англии, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 18:00

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  1. el-gay 24.07.2024 18:46 # el-gay
    Пидор не попал в заявку потому что мажет ебало оранжевой говной

    (ответить)

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