Уайт задумывается о возвращении в сборную Англии

Защитник "Арсенала" Бен Уайт размышляет над возвращением в сборную Англии.

Несмотря на отличный прошлый сезон за "Арсенал", 26-летний Уайт не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. Гарет Саутгейт пояснил, что это было решение самого Бена.



Согласно слухам, Уайт отказался от выступления за национальную команду из-за случившегося во время ЧМ-2022 в Катаре конфликта со Стивом Холландом, правой рукой Саутгейта.



Однако сейчас Саутгейт и Холланд покинули сборную Англии, у которой будет новый тренерский штаб, и Daily Star утверждает, что Уайт уже задумывается о возобновлении международной карьеры.



Новый главный тренер англичан, кто бы им ни стал, одним из своих первых шагов должен будет обсудить доступность Уайта для сборной.