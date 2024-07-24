"Лестер" начал переговоры по Рису Нелсону

"Лестер" начал переговоры о переходе вингера "Арсенала" Риса Нелсона.

24-летний Нелсон отметился только одним появлением в стартовом составе "Арсенала" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, что совершенно не устраивает Риса.



Не сумев пробиться в стартовый состав команды Микеля Артеты, теперь Нелсон задумывается о смене клуба.



По информации журналиста Фабрицио Романо, вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" хочет взять Нелсона в аренду с обязательством по выкупу. Сейчас два клуба обсуждают финансовые условия сделки.



В "Лестере" Нелсон сможет бы воссоединиться с главным тренером Стивом Купером, которого он знает по совместной работе в юношеской сборной Англии U-17.