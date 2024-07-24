"Лестер" начал переговоры по Рису Нелсону

Рис Нелсон "Лестер" начал переговоры о переходе вингера "Арсенала" Риса Нелсона.

24-летний Нелсон отметился только одним появлением в стартовом составе "Арсенала" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, что совершенно не устраивает Риса.

Не сумев пробиться в стартовый состав команды Микеля Артеты, теперь Нелсон задумывается о смене клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" хочет взять Нелсона в аренду с обязательством по выкупу. Сейчас два клуба обсуждают финансовые условия сделки.

В "Лестере" Нелсон сможет бы воссоединиться с главным тренером Стивом Купером, которого он знает по совместной работе в юношеской сборной Англии U-17.


Метки Арсенал, Лестер, Нелсон

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 17:00

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  1. gary47 24.07.2024 17:19 # gary47
    Ох, пролетят они с ним, если обязательный выкуп влючат. Лесники вон в первом своем сезоне подобрали еще одного сбитого летчика - Лингарда. В итоге, имея приличную личку и возможности стать лидером команды, полностью провалился.

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