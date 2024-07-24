"Челси" потерял интерес к Рамсдейлу

Аарон Рамсдейл "Челси" больше не интересуется голкипером "Арсенала" и сборной Англии Аароном Рамсдейлом.

После прихода Энцо Марески на должность главного тренера "Челси" сделал приглашение голкипера одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно.

За последние недели с переходом в "Челси" связывали многих голкиперов, включая Рамсдейла, который недоволен своим положением в "Арсенале", где он находится за спиной у Давида Райи.

Однако The Athletic утверждает, что "Челси" завершил свой интерес к 26-летнему англичанину, который сыграл лишь шесть матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Причина этого решения не уточняется.

Добавим, Рамсдейла также сватали в "Ньюкасл". По слухам, "Арсенал" будет готов отпустить Аарона в аренду, если не сможет найти на него покупателя.


Метки Арсенал, Рамсдейл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 16:00

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