"Челси" потерял интерес к Рамсдейлу

"Челси" больше не интересуется голкипером "Арсенала" и сборной Англии Аароном Рамсдейлом.

После прихода Энцо Марески на должность главного тренера "Челси" сделал приглашение голкипера одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно.



За последние недели с переходом в "Челси" связывали многих голкиперов, включая Рамсдейла, который недоволен своим положением в "Арсенале", где он находится за спиной у Давида Райи.



Однако The Athletic утверждает, что "Челси" завершил свой интерес к 26-летнему англичанину, который сыграл лишь шесть матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Причина этого решения не уточняется.



Добавим, Рамсдейла также сватали в "Ньюкасл". По слухам, "Арсенал" будет готов отпустить Аарона в аренду, если не сможет найти на него покупателя.