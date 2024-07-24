Кивер стал целью для "Интера"

Защитник "Арсенала" Якуб Кивер стал трансферной целью для итальянского "Интера".

Кивер только полтора года назад присоединился к "Арсеналу", перебравшись из "Специи" за 21 миллион фунтов. Якуб довольно сильно завершал прошлый сезон.



Но в данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори за 40 млн. фунтов, и в "Интере" надеются, что это поможет им заполучить Кивера, сообщает Evening Standard.



Калафьори может рассматриваться "апгрейдом" относительно Кивера. Как и Якуб, Риккардо является левоногим защитником, способным сыграть как в центре обороны, так и на краю.



На левый фланг обороны у "Арсенала" также есть Юрриен Тимбер, Александр Зинченко и Такехиро Томиясу, поэтому главный тренер "канониров" Микель Артета вполне может отпустить 24-летнего поляка.