Крайний защитник Киран Триппьер, вероятно, покинет "Ньюкасл" этим летом.

Триппьер является ключевым игроком "Ньюкасла" с момента своего перехода из "Атлетико" в январе 2022.



Однако Триппьер уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Ньюкаслом", а в сентябре Кирану исполнится 34 года.



Как сообщает The Northern Echo, "Ньюкасл" решил не предлагать Триппьеру новый контракт и постарается продать ветерана в это трансферное окно.



"Ньюкасл" мог продать Триппьера, одного из своих самых высокооплачиваемых игроков, еще в январе, но тогда отклонил предложение "Баварии" в 12.8 млн. фунтов.



В "Ньюкасле" также учитывая нестабильную форму Триппьера во второй половине прошлого сезона и наличие 21-летнего Тино Ливраменто, которого "сороки" видят своим основным правым защитником в новом сезоне.



"Бавария" едва ли возобновит свой интерес к Триппьеру, но уже минимум два клуба из Саудовской Аравии выразили готовность приютить Кирана.