Триппьер, вероятно, покинет "Ньюкасл"
Крайний защитник Киран Триппьер, вероятно, покинет "Ньюкасл" этим летом.
Триппьер является ключевым игроком "Ньюкасла" с момента своего перехода из "Атлетико" в январе 2022.
Однако Триппьер уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Ньюкаслом", а в сентябре Кирану исполнится 34 года.
Как сообщает The Northern Echo, "Ньюкасл" решил не предлагать Триппьеру новый контракт и постарается продать ветерана в это трансферное окно.
"Ньюкасл" мог продать Триппьера, одного из своих самых высокооплачиваемых игроков, еще в январе, но тогда отклонил предложение "Баварии" в 12.8 млн. фунтов.
В "Ньюкасле" также учитывая нестабильную форму Триппьера во второй половине прошлого сезона и наличие 21-летнего Тино Ливраменто, которого "сороки" видят своим основным правым защитником в новом сезоне.
"Бавария" едва ли возобновит свой интерес к Триппьеру, но уже минимум два клуба из Саудовской Аравии выразили готовность приютить Кирана.
24.07.2024 14:00
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И кто же его подхватит?
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