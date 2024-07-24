Гвардиола не знает, останется ли Эдерсон в "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что находится в неведении, останется ли его голкипер Эдерсон в клубе.
Согласно слухам, Эдерсон уже давно согласился на переезд в Саудовскую Аравию, где ему готовы платить втрое больше.
Однако пока "Аль-Иттихаду", который наиболее заинтересован в Эдерсоне, не удается согласовать компенсацию за 30-летнего бразильца, поэтому Гвардиола готов к любому сценарию.
"Я не знаю (останется ли Эдерсон). Возможно, сейчас ему нужно рассмотреть другие варианты. Конечно, я бы хотел сохранить его. Теперь это зависит от клубов. Я не знаю ситуацию, в последние дни контакта не было".
"Он был голкипером команды, которая добилась невероятного успеха в последние семь или восемь лет. У нас три невероятных голкипера, особенно два, которые регулярно играют. Это действительно важная позиция в команде. У нас действительно хорошая группа голкиперов. Давайте посмотрим — всякое может случиться до последнего дня трансферного окна и не только с Эдерсоном, но со многими игроками", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
24.07.2024 13:00
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