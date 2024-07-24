МЮ надеется продать еще несколько игроков

Харри Магуайр и Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" надеется продать еще несколько игроков для пополнения своего трансферного бюджета.

Этим летом "Юнайтед" совершил уже два крупных приобретения, подписав защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзее за 58.9 и 36.5 млн. фунтов, соответственно. Однако этими игроками "красные дьяволы" лишь заменили покинувших клуб Рафаэля Варана и Антони Мартиаля.

В данный момент "Юнайтед" продолжает переговоры по защитнику "Баварии" Маттейсу Де Лигту и полузащитнику ПСЖ Мануэлю Угарте, но дальнейшие приобретения во многом зависят от того, удастся ли "дьяволам" продать кого-либо из имеющихся игроков.

"Юнайтед" уже продал Вилли Камбвала, Альваро Фернандеса, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда, выручив за эту четверку чуть более 40 млн. фунтов.

Также "Юнайтед" приветствует предложения по Виктору Линделефу, Аарону Ван-Биссаке и Кристиану Эриксену, у которых остается один год по действующим контрактам.

Доступны для трансфера по правильной цене и Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Антони, Джейдон Санчо.

Как утверждает ESPN, "Юнайтед" уже предлагает своих игроков другим клубам.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pavlix76 24.07.2024 10:37 # pavlix76
    Магуайра никто не купит, уйдет свободным следующим летом

    (ответить)

  2. breadpeat 24.07.2024 10:03 # breadpeat
    Скотти то куда? Кто будет играть то - Борис Бритва Каземиров?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: