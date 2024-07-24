МЮ надеется продать еще несколько игроков
"Манчестер Юнайтед" надеется продать еще несколько игроков для пополнения своего трансферного бюджета.
Этим летом "Юнайтед" совершил уже два крупных приобретения, подписав защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзее за 58.9 и 36.5 млн. фунтов, соответственно. Однако этими игроками "красные дьяволы" лишь заменили покинувших клуб Рафаэля Варана и Антони Мартиаля.
В данный момент "Юнайтед" продолжает переговоры по защитнику "Баварии" Маттейсу Де Лигту и полузащитнику ПСЖ Мануэлю Угарте, но дальнейшие приобретения во многом зависят от того, удастся ли "дьяволам" продать кого-либо из имеющихся игроков.
"Юнайтед" уже продал Вилли Камбвала, Альваро Фернандеса, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда, выручив за эту четверку чуть более 40 млн. фунтов.
Также "Юнайтед" приветствует предложения по Виктору Линделефу, Аарону Ван-Биссаке и Кристиану Эриксену, у которых остается один год по действующим контрактам.
Доступны для трансфера по правильной цене и Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Антони, Джейдон Санчо.
Как утверждает ESPN, "Юнайтед" уже предлагает своих игроков другим клубам.
24.07.2024 10:00
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