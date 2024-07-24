Бробби видит себя в Премьер-Лиге

Нападающий голландского "Аякса" Брайан Бробби надеется, что будет играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Несмотря на кризис, в котором находится "Аякс", лично Бробби очень ярко отыграл прошлый сезон. Брайан забил 18 голов и отдал восемь результативных передач в 30 матчах Эредивизии.



Как сообщает Sky Sport Germany, этим летом многие клубы сделали свои запросы насчет Бробби. Среди них, например, находится итальянская "Рома".



Однако сам Бробби, чей контракт с "Аяксом" рассчитан до 2027 года, помышляет о переезде в Премьер-Лигу.



Ожидается, что суммы в 25-30 миллионов евро (21-25 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения 22-летнего игрока сборной Голландии.