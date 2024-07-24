Гвардиола: "Грилиш вернулся в идеальном состоянии"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его плеймейкер Джек Грилиш вернулся в "идеальном" состоянии для предсезонной подготовки.

В прошлом сезоне 28-летний Грилиш был бледной тенью игрока, который в предыдущей кампании сыграл ключевую роль в оформлении "Сити" требла.



Джек отметился лишь 10 появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги и не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Однако Гвардиола чувствует, что Грилиш готов это исправить и вернуться на прежний уровень.



"Он действительно хорош. Думаю, он вернулся в идеальном состоянии, принявшись с радостью и невероятным настроем работать в группе, как и прежде".



"Надеюсь, он сможет провести хороший сезон, навязав своим партнерам по команде конкуренцию в борьбе за место в составе и будет играть так же регулярно, как два сезона назад. Это абсолютно в его руках", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.