Трент отвергнет "Реал" и получит новый контракт от "Ливерпуля"

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отвергнет интерес испанского "Реала" и получит от своего клуба предложение о новом контракте.

На протяжении последних недель не утихают слухи, что Александер-Арнольд, от действующего контракта которого остается один год, может перейти в "Реал" к Джуду Беллингему, с которым он сдружился во время выступлений за сборную Англии на Евро-2024.



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Александер-Арнольд уже обсудил свое будущее с новый главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.



Трент находится в предвкушении новой эры "Ливерпуля" и предстоящий сезон планирует провести в своем родном клубе.



Александер-Арнольд также открыт к продлению своего пребывания в "Ливерпуле" за пределы сезона 2024/25, и "красные" уже готовят роскошное предложение 25-летнему защитнику о новой сделке.