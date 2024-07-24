Трент отвергнет "Реал" и получит новый контракт от "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отвергнет интерес испанского "Реала" и получит от своего клуба предложение о новом контракте.

На протяжении последних недель не утихают слухи, что Александер-Арнольд, от действующего контракта которого остается один год, может перейти в "Реал" к Джуду Беллингему, с которым он сдружился во время выступлений за сборную Англии на Евро-2024.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Александер-Арнольд уже обсудил свое будущее с новый главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.

Трент находится в предвкушении новой эры "Ливерпуля" и предстоящий сезон планирует провести в своем родном клубе.

Александер-Арнольд также открыт к продлению своего пребывания в "Ливерпуле" за пределы сезона 2024/25, и "красные" уже готовят роскошное предложение 25-летнему защитнику о новой сделке.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 24.07.2024 07:45 # gucman
    Бред. Зачем этот инвалид реалу нужен? Обувь разве что чистить

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  2. electric 24.07.2024 07:30 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. blaster88 24.07.2024 07:27 # blaster88
    Легенда

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