МЮ готов отпустить Санчо за 40 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" определился с ценой, за которую готов отпустить вингера Джейдона Санчо этим летом.

Несмотря на примирение Санчо с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, 24-летний игрок сборной Англии по-прежнему доступен для трансфера.



Ранее Санчо интересовались дортмундская "Боруссия", где Джейдон провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, и "Ювентус", но сейчас наиболее вероятным направление для вингера выглядит ПСЖ.



Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" готов отпустить Санчо в ПСЖ за 40 миллионов фунтов. Это значительно меньше тех 73 млн. фунтов, за которые Джейдон был куплен "красными дьяволами" у "Боруссии" три года назад.



Пока же Санчо продолжает подготовку к новому сезону с "Юнайтед". Тен Хаг должен взять Джейдона в предсезонное турне по Соединенным Штатам, где "дьяволы" сыграют три матча, в том числе против "Арсенала" и "Ливерпуля".