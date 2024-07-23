"Эвертон" согласовал аренду Линдстрема

"Эвертон" согласовал аренду вингера итальянского "Наполи" Йеспера Линдстрема.

Sky Sports ожидает, что уже в ближайшие 24 часа Линдстрем прибудет в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить детали личного контракта с "Эвертоном".



По информации журналиста Фабрицио Романо, сезон аренды Линдстрема обойдется "Эвертону" в 3 миллиона евро (2.5 млн. фунтов). Также "ириски" получат опцию выкупа Йеспера за 22 млн. евро (18.5 млн. фунтов).



Линдстрем только прошлым летом присоединился к "Наполи" из "Айнтрахта". В 28 матчах, сыгранных за клуб Серии А, 24-летний датчанин не совершил ни одного результативного действия.