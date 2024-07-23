"Пэлас" сделал предложение о покупке Сарра

"Кристал Пэлас" сделал предложение французскому "Марселю" о покупке вингера Исмаилы Сарра.

По информации журналиста Фабрицио Романо, предложение "Пэлас" по Сарру составило 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов) и также предполагает долю "Марселю" с последующей перепродажи Исмаилы.



При этом сам Сарр уже практически договорился с "Пэлас" об условиях контракта на пять лет.



Сарр присоединился к "Марселю" только прошлым летом, четыре предыдущих сезона отыграв за "Уотфорд". В своем дебютном французском сезоне 26-летний сенегалец забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах Лиги 1.