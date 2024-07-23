"Брентфорд" предпочитает продать Тоуни этим летом

"Брентфорд" предпочитает продать нападающего Айвена Тоуни этим летом, нежели лишиться его через год безо всякой компенсации.

Как известно, Тоуни уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Брентфордом", а продление сотрудничества даже не обсуждается.



Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уже заявил, что будет рад, если Тоуни останется в его команде на сезон 2024/25, однако у руководства клуба другие планы.



По информации The Athletic, боссы "Брентфорда" надеются найти покупателя на 28-летнего игрока сборной Англии, который выйдет из отпуска, когда "пчелы" вернутся с тренировочного сбора в Португалии.



Правда, пока у "Брентфорда" нет никаких предложений по Тоуни, и "пчелам", возможно, придется еще снизить цену за Айвена.