"Эвертон" заинтересован в Калвине Филлипсе

"Эвертон" готов пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

"Эвертон" находится в поисках усиления опорной зоны после того, как продал Амаду Онана в "Астон Виллу" за 50 миллионов фунтов.



Как сообщает talkSPORT, главный тренер "Эвертона" Шон Дайч хочет пригласить 28-летнего Филлипса, однако "ириски", вероятно, могут позволить себе лишь аренду Калвина.



Ранее этим летом Филлипс вернулся в "Сити" после того, как вторую половину прошлого сезона провел в "Вест Хэме" на правах аренды. Калвин был просто ужасен у "молотобойцев", в результате не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Конкуренцию "Эвертону" в борьбе за Филлипса может составить "Фулхэм", которому нужна замена проданному в "Баварию" Жоау Филлипсу.