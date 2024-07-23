Чалоба хочет сражаться за место в составе "Челси"

Трево Чалоба Защитник Трево Чалоба хочет сражаться за свое место в составе "Челси", несмотря на то, что его не взяли в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Накануне стало известно, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска увез с собой в Калифорнию 28 игроков, но Чалобу оставил дома.

Этим решением "Челси" явно подталкивает Чалобу к уходу из клуба, надеясь выручить до 25 миллионов фунтов за 25-летнего англичанина.

Однако сам Чалоба предпочитает остаться в "Челси", утверждает Evening Standard. Трево, сыгравший 13 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиге, сохраняет надежду ворваться в планы Марески.

Если же ситуация Чалобы станет безвыходной, Трево постарается перебраться в клуб, который выступает в еврокубках.


Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 224



Поиск: