Голкипер Давид Де Хеа отверг возможность вернуться в Премьер-Лигу из-за своей преданности "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Де Хеа покинул "Юнайтед" прошлым летом, когда "красные дьяволы" отозвали свое предложение о новом контракте и позволили Давиду уйти свободным агентом после 12 лет в клубе.



С тех пор Де Хеа остается без клуба. В прессе даже появились слухи, что 33-летний испанец собирается повесить перчатки на гвоздь, если не найдет себе новое пристанище и этим летом.



В данный момент на руках у Де Хеа есть несколько предложений, включая по одному из Саудовской Аравии, Соединенных Штатов и Италии. Также интерес к Давиду проявил неназванный английский клуб.



Однако The Athletic, ссылаясь на близкий к Де Хеа источник, утверждает, что вариант с возвращением в Премьер-Лигу был сразу отклонен — Де Хеа слишком любит "Юнайтед" и не представляет себя в другом английском клубе.



Также сообщается, что ситуация с будущим Де Хеа может проясниться на следующей неделе.