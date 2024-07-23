ПСЖ заинтересован в Санчо
ПСЖ заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Ранее в июле Санчо уладил свой конфликт с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и вновь был допущен к тренировкам с первой командой "красных дьяволов".
При этом Тен Хаг заявил, что "Юнайтед" нуждается в таком игроке, как Санчо, однако существует вероятность, что 24-летний англичанин еще покинет "Олд Траффорд" в это трансферное окно.
По информации Sky Sports, интерес к Санчо проявляет ПСЖ. Французский гранд пока официально не обращался к "Юнайтед", но уже изучает условия сделки.
Также в Санчо заинтересованы "Ювентус" и дортмундская "Боруссия", однако в данный момент постоянный трансфер Джейдона им не по карману.
23.07.2024 17:00
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