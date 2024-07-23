Артета высказался насчет планов "Арсенала" по приобретениям

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что все еще есть позиции, которые он хочет укрепить этим летом.

"Арсенал" едва купил юного голкипера Томми Сетфорда из "Аякса" за 1 миллион фунтов и сейчас находится на пороге приобретения защитника "Болоньи" Риккардо Калпфьори за 40 млн. фунтов.

Ожидается, что на Калафьори "Арсенал" не остановится — новые полузащитник и нападающий будут приоритетом "канониров" на остаток трансферного окна.

"Нам известно, что есть определенные позиции, которые мы хотим укрепить и дать команде больше ресурсов — особенно там, где в количественном отношении наш выбор очень ограничен".

"Мы постараемся изо всех сил, но самое важное — сосредоточиться на том, чтобы полюбить имеющихся игроков и сделать их лучше", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2024 16:00

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  1. breadpeat 23.07.2024 16:16 # breadpeat
    Любители полюбить.. Говорят на дверях в сауне орсенала на базе написано большими буквами : НЕЖНОСТЬ.. правда или нет?

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