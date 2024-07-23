Гвардиола: "Савиньо разрушителен один на один"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его новичок Савиньо может быть "разрушителен" для соперников.

На прошлой неделе "Сити" приобрел у "Труа" за 33 миллиона фунтов вингера Савиньо, который прошлый сезон ярко отыграл за "Жирону" на правах аренды.



Гвадиола рассматривает 20-летнего бразильца в качестве универсального игрока, который очень техничен.



"Он абсолютно удивительным образом проявил себя в "Жироне". Думаю, (главный тренер "Жироны") Мичел поработал абсолютно невероятным образом с ним".



"Он может сыграть на обоих краях — левого вингера, правого вингера и даже в центре. На на флангах мы особенно нуждаемся в нем. Один на один он может быть разрушителен".



"Нам необходимо пригласить одного-двух новых игроков, чтобы добавить свежести. Нет необходимости приглашать семь-восемь. Учитывая нюансы с финансами в наши дни, нельзя поменять шесть-семь игроков. Это нежизнеспособно, это невозможно".



"Мы должны действовать умно. Мы стараемся, и многие игроки хотят перейти сюда, но бывает, что мы не можем договориться с их клубами, которые устанавливают столь высокую цену. Тогда мы не приглашаем их. У меня длинный, длинный список таких игроков, и этот список длиннее, чем список игроков, которых мы пригласили сюда".



"Нам нельзя забывать, что Савиньо играет за сборную Бразилии. У нас не так много вингеров, способных сыграть на обоих краях. Его можно использовать на двух позициях. Мы благодарны "Жироне", потому что без проделанной ими работы, особенно тренером и всеми игроками, было бы невозможно пригласить его сюда", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.