МЮ оставил за собой опцию обратного выкупа Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" оставил за собой право обратного выкупа нападающего Мейсона Гринвуда у французского "Марселя".

На прошлой неделе Гринвуд сменил "Юнайтед" на "Марсель" по сделке стоимостью 26.6 млн. фунтов, причем "красные дьяволы" получили право на 40-50 процентов с последующей перепродажи игрока клубом Лиги 1.



Однако карьера Гринвуда в родном "Юнайтед", возможно, еще не окончена. По информации The Telegraph, "красные дьяволы" предусмотрели опцию обратного выкупа своего воспитанника, хотя крайне маловероятно, что они когда-либо ей воспользуются.



Свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд сыграл в январе 2022, когда он был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки. После снятия обвинений клуб с "Олд Траффорд" так и не восстановил Мейсона, отправив того в аренду в "Хетафе" на сезон 2023/24.