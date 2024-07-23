Йоро рассказал о роли Фердинанда в своем переходе в МЮ

Новичок "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро рассказал о роли легенды "красных дьяволов" Рио Фердинанда в своем трансфере.

На прошлой неделе "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" по сделке стоимостью 59 миллионов фунтов. 18-летний француз уже успел дебютировать за "дьяволов", приняв участие в предсезонном матче против "Рейнджерс".



Лучше узнать, что из себя представляет "Юнайтед", Йоро помог Фердинанд. По словам Лени, Рио сам проявил инициативу и позвонил ему.



"Это было где-то две недели назад (когда Йоро впервые поговорил с Фердинандом). Он позвонил мне".



"Во-первых, я был по-настоящему впечатлен, что разговариваю с ним. Да, первые минут 10 мы говорили о "Манчестер Юнайтед", поэтому он очень помог мне сделать выбор. Для меня было честью поговорить с ним".



"Он говорил со мной о клубе и о большой истории клуба. Он сказал, что, если я перейду сюда, мне нужно будет сражаться за клуб и быть готовым, потому что это крупнейший клуб в мире. Для меня было действительно хорошо поговорить об этом", — цитирует Йоро Evening Standard.