Хау уверен, что Гордон останется в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил уверенность, что нападающий Энтони Гордон останется на "Сент-Джеймс Парк".

Пока Гордон находился в расположении сборной Англии на Евро-2024 ранее этим летом, в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" интересуется Энтони, надеясь воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Пресса также сообщала, что "Ливерпулю" удалось вскружить голову 23-летнему Гордону, который с детства болеет за "красных".



В итоге "Ньюкасл" решил свои проблемы с ФФП, до дедлайна 30 июня продав Эллиотта Андерсона и Янкубу Минте, но Хау настаивает, что эти продажи были вынужденными — больше Эдди терять никого не собирается, включая Гордона.



"Я бы поприветствовал возвращение Энтони с тремя руками, если бы они у меня были. Он является неотъемлемой частью того, что мы здесь делаем".



"На протяжении лета у нас с ним не было раздражительных или негативных разговоров. Он всегда был тем Энтони Гордоном, который выкладывается абсолютно без остатка ради "Ньюкасла", и я бы хотел, чтобы все наши болельщики это четко понимали".



"Энтони нуждается в небольшом перерыве, но когда он вернется, он будет готов пойти в бой. Он такой важный игрок для нас. Мы не хотим никого терять. Почему мы должны захотеть терять наших лучших игроков? Мы старались изо всех сил, но эти последние недели были очень, очень сложными".



"Последние пара недель июня были очень сложными. Имела место большая неопределенность, и мы не знали, что случится. Правила заставили нас сделать вещи, которые мы не хотели делать. Я бы хотел пояснить, что мы не хотели продавать никого из игроков, которые были проданы. Абсолютно не хотели. Почему мы должны хотеть продать кого-либо из наших перспективных молодых игроков?"



"В конце концов все сложилось для нас хорошо в плане угрозы снятия очков, но нам нужно убедиться, что мы не окажемся в таком положении снова", — цитирует Хау The Guardian.