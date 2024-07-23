"Сити" отпустит Эдерсона только за 40 млн. фунтов

"Манчестер Сити" готов рассмотреть предложения по своему основному голкиперу Эдерсону только в размере свыше 40 миллионов фунтов.

Этим летом Эдерсона активно сватают в Саудовскую Аравию. После слухов насчет "Аль-Насра" появилась информация, что заполучить 30-летнего бразильца хочет "Аль-Иттихад".



По информации ESPN, "Сити" готов отпустить Эдерсона на заработки к саудитам, но только если размер компенсации будет соответствовать ожиданиям "горожан".



Эдерсон был бессменным первым номером "Сити" на протяжении семи последних сезонов, и от контракта экс-голкипера "Бенфики" остается еще два года.



Саудиты манят Эдерсона утроенной зарплатой, но в данный момент готовы предложить "Сити" только 25 млн. фунтов, что никак не устраивает чемпионов Премьер-Лиги.



Как бы то ни было, "Сити" расслаблен насчет этой ситуации благодаря наличию Штефана Ортеги, который недавно продлил свой контракт до 2026 года и станет первым номером "горожан" в случае ухода Эдерсона.