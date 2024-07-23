Гвардиола: "Де Брюйне не уходит"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил расставание с полузащитником Кевином Де Брюйне.

На днях в желтой прессе появилась информация, что Де Брюйне, у которого остается один год по контракту с "Сити", уже согласился на переезд в Саудовскую Аравию.



Однако Гвардиола уверяет, что новый сезон 33-летний бельгиец проведет в "Сити". При этом Хосеп допускает расставание с другими игроками.



"Кевин не уходит".



"Если кто-нибудь собирается уйти, мы поговорим об этом, и, конечно, до последнего дня трансферного окна у нас будут возможности что-нибудь предпринять".



"Я не исключаю приход новых игроков, но с вероятностью в 85, 90, 95 процентов у нас будет тот же состав", — цитирует Гвардиолу BBC.