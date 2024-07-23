"Вест Хэм" и "Фулхэм" заинтересованы в Саммервилле

"Вест Хэм" и "Фулхэм" заинтересованы в приобретении вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла.

Саммервилл блестяще отыграл прошлый сезон, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач, однако "Лидс" уступил "Саутгемптону" в финале плей-офф Чемпионшипа и теперь может быть вынужден продать ключевого игрока.



Ранее этим летом Саммервилла сватали в "Ливерпуль" и "Челси", однако эти слухи так и не материализовались. По информации Sky Sports, сейчас на Крисенсио претендуют "Вест Хэм" и "Лидс".



"Вест Хэм" уже ведет переговоры с "Лидсом" о покупке Крисенсио, но пока два клуба значительно расходятся в оценке стоимости 22-летнего голландца.