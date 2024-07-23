"Челси" договорился о разрыве контракта с Сарром

"Челси" договорился о досрочном прекращении контракта с защитником Малангом Сарром.

Маланг представлял "Челси" после своего перехода свободным агентом из французской "Ниццы" в 2020 году.



Все это время Сарр исправно получал по 100,000 фунтов в неделю, но сыграл за "Челси" только 21 матч, включая восемь в Премьер-Лиге.



Всего "Челси" потратил почти 21 млн. фунтов на зарплату 25-летнего француза, чей контракт должен был истечь только следующим летом.



Сарр, побывавший в "Порту" и "Монако" на правах аренды, превратился в обузу для "Челси", и сейчас "синим" удалось от этой обузы избавиться.



Как сообщает Goal, "Челси" и Сарр договорились о прекращении сотрудничества, что позволит Малангу перебраться в "Ланс". Уже сегодня защитник пройдет медобследование во французском клубе, после чего подпишет двухлетний контракт.