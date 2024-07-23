"Челси" обратился насчет Филипа Йоргенсена

"Челси" сделал запрос насчет голкипера Филипа Йоргенсена из испанского "Вильяррела".

Ранее в июле появилась информация, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска планирует начать новый сезон с Робертом Санчесом в воротах, но в то же время на "Стэмфорд Бридж" хотят пригласить еще одного голкипера, который бы смог претендовать на звание первого номера.



По информации The Athletic, сейчас "Челси" сделал запрос насчет Йоргенсена. "Синие" рассматривают 22-летнего шведо-датчанина молодым и талантливым игроком, который подходит для стиля Марески.



Йоргенсен находится в системе "Вильярреала" с 2019 года и только в июне заключил со своим клубом новый пятилетний контракт. В прошлом сезоне Филип сыграл 37 матчей, шесть раз сохранив свои ворота на замке.